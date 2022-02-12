РИАМО - 12 фев. 37 жильцов дома №34 по улице Ленина в Орехово-Зуевском округе эвакуировали из-за пожара, им окажут всю необходимую помощь, сообщили РИАМО в администрации муниципалитета.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 16:11. Предположительно, пожар начался на верхних этажах или чердаке здания. Согласно предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

«На тушении задействовано 8 пожарных расчетов. Эвакуировано 37 человек, из них 5 детей. Пострадавших на данный момент нет. Люди будут размещены в пункте временного размещения в школе №16», — отметили в администрации.

Эвакуированных жильцов обеспечат всем необходимым, в том числе одеждой и питанием, а также окажут им юридическую помощь. Работает горячая линия по телефону +7 (926) 285-13-08.