РИАМО - 12 фев. Сбой в электросистеме АО «Электронная Москва» привел к нарушению работы информационной системы, без которой ГИБДД не может регистрировать авто и выдавать водительские удостоверения. В настоящее время все неполадки устранены, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Из-за сбоя в работе инфосистемы МВД России несколько часов не осуществлялись процедуры по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. В настоящее время электронные сервисы Госавтоинспекции полностью возобновили работу. Прием граждан возобновлен во всех подразделениях ведомства в штатном режиме.

Все граждане, у которых из-за сбоя возникли проблемы с получением госуслуг ГИБДД, могут обратиться в подразделения. Их примут вне зависимости от графика работы на выходных.