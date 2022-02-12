РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Более 170 дворовых территорий многоквартирных домов в ближайшие две недели очистят от снега и наледи, в ходе комплексной уборки управляющие компании планируют до 25 февраля вывезти еще свыше 7,5 тыс. кубометров снежных масс. Об этом сообщила администрация округа.

В настоящее время погода позволяет очищать дворы до асфальтобетонного покрытия. Управляющие организации прилагают все возможные силы, чтобы в самое короткое время убрать с дорог во дворах снег и наледь. Работы продолжаются без выходных.

В округе с 17 января формируют бригады из 5-8 человек, их вместе с тракторами и вспомогательной техникой направляют во дворы по заранее составленному графику.

Всего с 1 декабря 2021 года с дворовых территорий вывезли свыше 30 тыс. кубометров снега.

По вопросам уборки снега во дворах многоквартирных домов можно обращаться в комитет по ЖКХ администрации городского округа Подольск по телефонам: 8 (496) 755-57-93 (горячая линия, в рабочие дни с 9:00 до 18:00), 8 (496) 755-57-98 (единая дежурно-диспетчерская служба, круглосуточно), отдел содержания придомовой территории 8 (496) 764-06-44 (в будни с 9:00 до 18:00).