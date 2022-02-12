РИАМО - 12 фев. В подмосковном Орехово-Зуевском округе произошло возгорание в доме №34 по улице Ленина. Движение возле дома затруднено, сообщается на странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

В аккаунте опубликовано фото с места происшествия. На снимках видно, что горит четырехэтажное здание, огонь наблюдается в окнах четвертого этажа и на кровле. От дома поднимается столб черного дыма.

На месте происшествия работают экстренные службы. Запущена горячая линия по телефону +7 (926) 285-13-08.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 16:11. У спасателей нет информации о пострадавших. По факту пожара организована прокурорская проверка.