РИАМО - 12 фев. Прокуратура Подмосковья организовала проверку в связи с возгоранием кровли многоэтажного дома на улице Ленина в Орехово-Зуевском округе. Сотрудники ведомства установят причины и обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Провести проверку поручили Орехово-Зуевской городской прокуратуре. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства. Также специалисты проконтролируют соблюдение жилищных прав жильцов дома.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 16:11. На место выехали экстренные службы. Информации о пострадавших нет.