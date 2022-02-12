РИАМО - 12 фев. Пожар вспыхнул на кровле многоквартирного жилого дома №34 по улице Ленина в Орехово-Зуевском округе. Информации о пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 16:11. На место выехали экстренные службы. Подробности происшествия уточняются.

К тушению пожара привлекли 24 единицы техники и 67 человек, в том числе от МЧС – 14 единиц техники и 34 человека.