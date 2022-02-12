РИАМО - 12 фев. Предвесенняя погода задержится в Москве и Подмосковье еще на 5-6 дней, но к концу месяца в регионе еще возможен мороз, сообщается на сайте «Метеовести».

Эта неделя в центральных областях Европейской России оказалось очень теплой - средняя температура воздуха была на 4-9 градусов выше климатической нормы. Например, в Москве с начала недели среднесуточная температура находится в плюсовом диапазоне. По словам синоптиков, это говорит о начале предвесенних процессов, которые обогнали календарь примерно на месяц.

Согласно прогнозу, тенденция к потеплению сохранится как минимум в ближайшие 5-6 дней. В центре Европейской части России будет преимущественно сухо, с небольшим морозом по ночам - от минус 1 до минус 6 градусов, местами возможна гололедица. Днем солнце будет активно прогревать воздух, потеплеет до 0 - плюс 5 градусов. В таких погодных условиях снег будет активно таять.

В конце очередной рабочей недели станет еще теплее, ожидаются осадки в смешанной фазе, местами переходящие в дожди. Средняя температура воздуха в ближайшие 5-6 дней окажется на 6-8 градусов выше нормы и будет соответствовать началу третьей декады марта.

При этом синоптики предупредили, что до конца февраля жители центральной части Европейской России еще почувствуют морозы до минус 10-15 градусов.