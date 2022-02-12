РИАМО - 12 фев. В подмосковных Химках состоялось одно из главных спортивных событий зимнего сезона — всероссийская гонка «Лыжня России». В спортивном мероприятии приняли участие более 7 тыс. как профессиональных спортсменов, так и любителей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Центральный старт гонки прошел в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках. Поддержать участников «Лыжни России» и поздравить их от имени президента РФ Владимира Путина с юбилейным стартом приехал министр спорта РФ Олег Матыцин. Также участников на стартовой площадке приветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и легендарная советская фигуристка Ирина Роднина, именно она и дала старт гонке.

«Сегодня для всех нас большой подарок в день «Лыжни России» победа наших девушек в лыжной эстафете в Пекине. И, конечно, самое большое удовольствие, когда видишь тысячи людей, пришедших на «Лыжню России» семьями - и маленькие, и совсем пожилые люди. <...> Желаю всем выйти на эту лыжню, чтобы ощутить в полной мере гостеприимство Подмосковья, Химок», - сказал министр спорта России Олег Матыцин.

С приветственным словом к участникам гонки обратился и министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

«Всем участникам «Лыжни России» большой привет от Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Сегодня желаем всем хорошей гонки, без травм. Сегодня не будет проигравших, здесь все победители. Спасибо всем, кто сегодня с нами! Очень символично, что буквально несколько минут назад, наша женская команда по лыжным гонкам взяла в эстафете «золото», - отметил Абаренов.

На старт массового забега вышли более 7 тыс. человек разных возрастов. Самым старшим участником гонки стал 84-летний житель Одинцова Юрий Исаев.

В этот день на площадке в Химках собрались не только лыжники, но и болельщики. В нынешнем году все участники в возрасте от 9 лет и старше преодолевали одну общую дистанцию — 10 км. Участниками стали не только жители Подмосковья, но и гости из других регионов.

По итогам соревнований определились победители. Так, среди мужчин 1 место занял Николай Морилов из Тюмени, на 2-м месте оказался Дмитрий Кондрашов из Москвы, на 3-м месте - Антон Харламов из Москвы. Среди женщин сильнейшей стала Валентина Смирнова из Истры, на 2 позиции оказалась Мария Давыденкова из Пущина, тройку лидеров замкнула Светлана Кузнецова из Коломны.

Среди девушек 2004 года и моложе победительницами стали воспитанницы ГБУ МО «СШОР «Истина» (Истра). На 1 месте - Александра Черня, 2 место - у Екатерины Щибекиной, а 3 место - у Натальи Рождественской. Среди юношей 2004 года и моложе победителем стал воспитанник ГБУ МО «СШОР «Истина» (Истра) Сергей Осадчий, на 2 месте оказался Роман Кислов из Наро-Фоминска, а на третьем - Максим Дмитраков из Дмитрова.

Гонка «Лыжня России» состоялась более чем в 70 регионах России, ее участниками стали более полумиллиона человек. Она в очередной раз подтвердила статус одного из самых масштабных любительских лыжных соревнований Европы.