РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 фев. В подмосковном Королеве на машину обрушилось дерево, сообщил «РИАМО в Королеве» житель города.

Дерево упало на автомобиль, припаркованный у школы №12 на улице Комсомольской.

«Дерево вырвано с корнем и упало на капот машины. Вроде никто не пострадал, но само дерево еще не убрали, только лентами оградили», - сказал собеседник агентства.

По словам сотрудников предприятия «Автобытдор», распилить дерево и вывезти они не могут, так как собственник автомобиля против проведения работ до проведения экспертизы. Участок с упавшим деревом огорожен.