РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 фев. Более 150 кг плова приготовили в субботу на гастрономическом фестивале в подмосковной Балашихе, жители округа смогли не только попробовать три вида этого ароматного блюда, но и отведать шашлыки из разных сортов мяса, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Первый подобный фестиваль был проведен на площадке у Гастронома на ул. Пригородной, 92 в микрорайоне Саввино 2 недели назад, который посетило большое количество жителей округа.

«Тогда мы получили от них очень хороший отклик. На сегодняшнем фестивале мы увеличили ассортимент продукции. Гости могли отведать не только шашлыки, но и плов, продегустировать сладости, рыбные и мясные деликатесы от известных сетевых брендов и 5 фермерских хозяйств. Планируем организовывать подобные мероприятия на постоянной основе, поэтому ждем всех жителей. Будет весело!» - сказала начальник Управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Она добавила, что 5 и 6 марта здесь пройдет большой праздник Масленицы с мастер-классами и дегустацией. Также в Масленичную неделю большую программу по традиции проведут на площади Ледового дворца и на Бульваре Цветов в Железнодорожном, где пройдет гастрофестиваль, бесплатная раздача блинов, мастер-классы.

По словам организатора фестиваля Ирины Ермоловой, сегодня жители могли отведать 3 вида ароматного плова: самаркандский, праздничный и таджикский.

«Наши лучшие повара показали свое мастерство и приготовили более 150 кг вкусного плова. Жители Балашихи могли также полакомиться шашлыком и другими блюдами. Наша цель - познакомить людей с национальной кухней, создать приятную атмосферу», - отметила Ермолова.

Секретами приготовления плова поделился шеф-повар фестиваля Дильшод Азизов.

«Самаркандский плов, который сегодня представили в двух видах, готовится из баранины и слоями: рис, морковь и отдельно мясо. В одном из них используется 2 вида моркови - красная и янтарная, которая режется кубиками. В таджикском - все перемешивается. Его готовят из любого вида мяса, можно добавлять нут, 2 вида изюма. Ну и конечно, ни один плов не обходится без главной специи - зиры», - отметил Азизов.

Жительницу округа Любовь Антонову позвала с собой на дегустацию ее подруга.

«Мы вместе с детьми решили попробовать. Очень вкусно. Мясо рассыпчатое, рис в меру пропитанный жирком, вкусные овощи, есть даже нут, который я сначала приняла за орешки. В следующий раз обязательно вновь придем!» - отметила Антонова.