РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 фев. Пятый матч серии «Выходи во двор» прошел в подмосковном Королеве между звездами хоккея и дворовой командой, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу команды «Легенды хоккея».

В составе команды любителей сыграли жители Королева, которые играют в хоккей во дворе, а также воспитанники детских спортшкол. На лед в составе команды «Легенды хоккея» вышли олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров и чемпион мира Андрей Марков. Во время матча взрослые игроки сменялись юными хоккеистами.

Единственный гол в ворота звезд хоккея забил заместитель главы города Илья Конышев.

После матча на стадионе «Вымпел» прошла перекличка с фан-зонами Подмосковья. На стадионе была организована самая большая фан-зона области, на которой все болельщики смогли посмотреть матч Россия - Чехия на зимних Олимпийских Играх-2022 в Пекине.

Встречи «Легенд хоккея» из серии «Выходи во двор» проводятся в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и в рамках губернаторского проекта по популяризации хоккея.