РИАМО - 12 фев. Некоммерческие организации, работающие в Москве, помогают горожанам с онкологическими заболеваниями проходить обследования и решать бытовые вопросы, а их близким оказывают психологическую поддержку, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Город активно поддерживает НКО, выделяя им гранты, предоставляя помещения, организуя обучение сотрудников.

«Кроме того, на портале mos.ru работает благотворительный сервис, благодаря которому горожане могут сделать перевод в поддержку благотворительных фондов», — сказал руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Например, за помощью и поддержкой можно анонимно обратиться на горячую линию службы «Ясное утро» по телефону 8-800-100-01-91. Психологи, юристы и эксперты проконсультируют позвонивших по вопросам лечения раковых заболеваний.

Онкобольные и их близкие также могут обратиться в фонд «Я люблю жизнь». Главная задача организации – оказывать индивидуальную психологическую помощь.