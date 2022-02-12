РИАМО - 12 фев. Бесплатный сервис по вывозу ненужных вещей заработал в столице осенью прошлого года, за это время москвичи оставили на сайте больше 8,5 тыс. заявок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чаще всего просили вывезти крупную бытовую технику. Помощники приезжают в удобное для горожан время, сами спускают технику с этажа, даже если в доме нет лифта», - написал Собянин на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Горожане в данном сервисе могут заказать даже вывоз старого автомобиля. К ним приедут работники предприятия, которое занимается переработкой металла, и заберут машину прямо с парковки. Владелец получит свидетельство об утилизации авто и сможет снять его с учета.

Подать заявку можно на сайте mos.ru в любое время. Сервис доступен жителям Москвы, Зеленограда и новой Москвы. Вывоз ненужных вещей можно организовать в будни, выходные или день в день, если оставить заявку до 18:00. За один раз можно вывезти до 20 крупногабаритных вещей.

Услуга включает выезд мастеров, спуск вещей по лестнице и их утилизацию. Отменить или изменить заявку можно в любое время до приезда мастеров. За сохранность вещей можно не беспокоиться, так как mos.ru сотрудничает с проверенными партнерами. Вещи аккуратно заберут и доставят на предприятие по переработке.

Специалисты помогут избавиться от стиральной и посудомоечной машин, холодильника, кухонной плиты (газовой, электрической). Они также могут забрать чугунные и стальные ванны, свинцовый аккумулятор или железные двери.