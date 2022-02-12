РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Камни из городов воинской славы Туапсе, Анапы и Феодосии привезли в субботу в Сад камней Памяти и Славы Подольска, они войдут в композицию «Юг», сообщил инициатор народного проекта Виктор Макаров.

Администрация Анапы отгрузила блок местного камня-гранита весом 2,4 тонны 9 февраля. В сопроводительном письме легенды к камню из Анапы говорится, что из такого камня сложены Кавказские горы и блок этот вполне мог быть и с высоты 225,4 метра хутора Курбацкий, где погиб Герой Советского Союза Сурен Аракелян, из Варваровкой щели, где погиб десант морских пехотинцев с командиром Героем Советского Союза капитаном Дмитрием Калининым, и с высоты, на которой сражались 150 бойцов батареи БС-464.

Ранее из Феодосии, предгорья вулканического массива Кара-Даг, который активно действовал в середине юрского периода приблизительно 160 млн лет тому назад, отгрузили трехтонный камень вулканической породы. Автотранспорт проследовал из Крыма в Подольск через города воинской славы Анапу и Туапсе, где так дозагрузили другие камни.

Камень из Туапсе это известняк весом около 2 тонн, использовавшийся в создании Олимпийского парка в Сочи.