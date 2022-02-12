РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В микрорайоне Кузнечики Подольска очистили от снега и наледи пешеходные зоны, автомобильные дороги, площадку для выгула собак и другие территории, сообщает администрация округа.

Подольский комбинат благоустройства в микрорайоне Кузнечики с 9 по 12 февраля очистил от снега и наледи значительную территорию, в том числе пешеходную зону на бульваре 65-летия Победы, дорожки между школой №32/1 и стадионом, возле гимназии №7, возле игрового комплекса «Кораблик», участки тротуаров на улицах Генерала Смирнова и Генерала Стрельбицкого.

Также рабочие очистили от снега автодороги и парковочные места на Армейском проезде, дублере улицы Академика Доллежаля, проезд к детскому саду №45, разворотный круг троллейбусов, площадку для выгула и дрессировки собак и другие территории.