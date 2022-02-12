РИАМО - 12 фев. Состояние рабочего, пострадавшего при обвале бетонного забора в строящемся торговом центре в Наро-Фоминском округе, оценивается как стабильное. Ему оказывают помощь, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Двое погибших, один отказался от госпитализации, еще один в стабильном состоянии в больнице», — рассказали в пресс-службе ведомства.

ЧП с 2 жертвами произошло в пятницу вечером на стройке в Селятино. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении земляных работ, повлекшее смерть 2 человек.