РИАМО - 12 фев. Клиенты «МособлЕИРЦ» получили уже около 55 млн рублей в рамках акции «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир». Участники акции могут ежемесячно возвращать 1% от суммы платежа до конца 2022 года, сообщается на сайте компании.

«Акция показала свою востребованность. Кешбэк особенно важен для пенсионеров, студентов, молодых семей. При средней сумме ежемесячного коммунального счета 7-8 тыс. рублей за год можно получить около тысячи рублей возврата», - сказал гендиректор «МособлЕИРЦ» Олег Савельев.

Получить кешбэк можно при оплате счетов картой «Мир» в личном кабинете на сайте расчетного центра или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн». При этом карта «Мир» должна быть зарегистрирована в программе лояльности, а пользователь должен предварительно дать согласие на участие в акции.

Возврат денежных средств осуществляется на карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента оплаты. Максимальная сумма кешбэка не ограничена.

Акция «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир» действует в Подмосковье с июля 2021 года. Ее участниками стали уже 214 тыс. человек.