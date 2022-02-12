РИАМО - 12 фев. Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд считает, что России нужно отказаться от участия в одной-трех Олимпиадах, сообщает kp.ru.

«Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмете это (ситуацию с допингом - ред.) под контроль. Русские не помогают сами себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ни в чем не признаются, обжалуют каждое решение», - сказал Паунд.

По его мнению, разрешение спортсменам выступать под флагом Олимпийского комитета России после допинговых скандалов было слишком мягким решением.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева оказалась в центре допингового скандала на Олимпийских играх в Пекине. Международное агентство допинг-тестирования заявило, что в пробах, взятых у Валиевой в прошлом декабре, обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Спортсменку отстранили от соревнований, однако она успешно опротестовала это решение. В связи с этим МОК и WADA подали апелляции в Спортивный арбитражный суд.