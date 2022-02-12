РИАМО - 12 фев. Президент России Владимир Путин поздравил лыжниц Юлию Ступак, Наталью Непряеву, Татьяну Сорину и Веронику Степанову с золотой медалью Олимпиады в Пекине в эстафете 4х5 км.

«Поздравляю вас с настоящим триумфом, с заслуженным олимпийским золотом. <...> Желаю вам новых успешных стартов и спортивных достижений. Вы – молодцы!» - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил невероятную силу воли отечественных спортсменок, их сплоченность, лидерские качества и стремление бороться до конца. Президент подчеркнул, что российские лыжницы смогли вырвать победу у серьезных и опытных соперниц.

«Вы оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением», - добавляется в телеграмме.

Второе место в лыжной эстафете досталось немкам, третьими стали представительницы Швеции.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся по 20 февраля.