РИАМО - 12 фев. По данным метеорологов, текущая зима уже стала самой снежной в Москве за последние 4 года. Коммунальные службы продолжают убирать городские улицы от снега, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

С начала зимы прирост снега в Москве составил до 1,6 м, при том что годовая норма - 1,5 м.

В субботу температура воздуха в мегаполисе колеблется от минус 1 до плюс 1 градуса, возможен небольшой снегопад. Перепады температуры в период оттепели, которая держится в Москве уже 6 дней, приводят к образованию наледи на крышах домов и козырьках подъездов.

Регулярно в течение светового дня столичные коммунальщики очищают от наледи кровли и выступающие элементы фасадов жилых домов. К этим работам привлекаются 2,9 тыс. бригад кровельщиков и порядка 500 автовышек. В ведении горслужб находятся около 17 тыс. кровель.

Кроме того, в столице круглосуточно дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Они оперативно отрабатывают заявки о скоплениях воды.