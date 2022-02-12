РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 фев. На площадке для выгула собак в микрорайоне Богородский выломали часть забора, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Поступок недостойный, но у каждого есть шанс исправить свою ошибку. Администрация предлагает добровольно вернуть имущество на место.

Администрация напоминает, что по всему округу работает система «Безопасный регион» и злоумышленники будут пойманы. Это лишь вопрос времени.



