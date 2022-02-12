РИАМО - 12 фев. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе уверена в невиновности своей подопечной Камилы Валиевой по «допинговому» делу на Олимпиаде в Пекине и надеется на справедливое разрешение ситуации.

В комментарии Первому каналу Тутберидзе назвала сложившуюся вокруг 15-летней фигуристки ситуацию очень сложной и противоречивой.

«Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома — это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде и в радости, до конца», - сказала Тутберидзе.

Она также высказала недоумение, почему фигуристка с сомнительным результатом допинг-теста была допущена до Олимпийских игр. По мнению Тутберидзе, это либо роковое стечение обстоятельств, либо грамотно спланированное действие.

«Я очень надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность. Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решения относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто, что решает. Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует», - заключила тренер.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования заявило, что антидопинговая лаборатория в Стокгольме выявила в пробе, взятой у Валиевой 25 декабря 2021 года, запрещенный препарат триметазидин. Российское антидопинговое агентство временно отстранило фигуристку от соревнований, но Валиева успешно опротестовала это решение.

Сейчас российской спортсменке разрешено выступать на Олимпиаде в Пекине, однако Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд.