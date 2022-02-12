РИАМО - 12 фев. На станции «Рижская» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро началась архитектурная отделка пересадки на одноименную станцию Калужско-Рижской ветки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Мы продолжаем сооружение пересадки между станциями «Рижская» Большого кольца и Калужско-Рижской линии. Сейчас монтируются инженерные системы, а также ведутся архитектурно-отделочные работы», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на полу перехода укладывают гранитные плиты, готовят отделку стен мрамором. В сводовой части начат монтаж панелей-зонтов, которые, по словам заммэра, в основном будут служить украшением потолка. Также они будут обладать водозащитными свойствами.

«Пересадка защищена от влаги гидроизоляцией, которой уделено большое внимание: строительство «Рижской» идет на глубине более 60 м, в сложных геологических условиях», - отметил Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на станции продолжаются монолитные работы, возводятся конструкции пассажирской платформы, продолжается установка эскалаторов и инженерных систем, в том числе cиловых и слаботочных кабелей, трубопроводов и воздуховодов. Архитектурно-отделочные работы ведутся не только на месте пересадки, но и в вестибюле станции.

Общестроительная готовность северо-восточного участка БКЛ составляет 86%. Помимо «Рижской», в его состав входят возводимые станции «Сокольники» и «Марьина Роща», соединительная ветка в электродепо «Нижегородское», а также уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», временно функционирующие в составе Некрасовской линии метро.

Строительство Большого кольца подземки является главным проектом метростроения в Москве. Протяженность новой линии будет свыше 70 км. Всего на ветке будет работать 31 станция, 22 из них уже доступны для пассажиров.