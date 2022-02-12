РИАМО - 12 фев. Российский сноубордист Виктор Уайлд сообщил, что не уверен в своем решении уйти из спорта после Олимпиады в Пекине. Заявление о завершении карьеры он сделал сразу после того, как выиграл бронзу в параллельном гигантском слаломе на Играх.

«Я не хотел говорить, что закончил, но так получилось. Мне нужно еще поговорить с тренером, с друзьями. Сейчас я думаю, что неразумно «закрывать дверь» в Милан, где будет зимняя Олимпиада через 4 года», — сказал Уайлд в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!».

По словам сноубордиста, он не знал, что будет принимать участие в Олимпийских играх в Пекине. Когда тренеры предложили ему стать частью команды, Уайлд пообещал сделать все для результата.

«Перед Олимпиадой я работал очень много и хотел прокатиться самым лучшим образом для самого себя», — рассказал Уайлд.

Спортсмен усердно готовился к Олимпиаде, но не ожидал, что ему удастся войти в тройку лучших. Преодолев дистанцию третьим, спортсмен заплакал от счастья.

Говоря о планах на будущее, Уайлд утверждает, что не будет выступать на Кубке Мира, однако поездка на Олимпиаду в 2026 году пока под вопросом.

Сноубордист отметил, что его очень сильно поддерживали и поздравляли с успехом на Олимпиаде.

«Я очень много раз сказал «спасибо». Я чувствую поддержку, это очень круто. Спасибо большое! Я очень рад!», — заявил спортсмен.