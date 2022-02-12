РИАМО - 12 фев. С 1 марта Россия отменяет ограничения на регулярные и чартерные авиарейсы на Кипр, а также увеличивает число регулярных рейсов в Грецию, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

Данные решения были озвучены на заседании оперштаба под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Кроме того, с 21 февраля будет увеличено число регулярных рейсов в столицу Венгрии Будапешт, столицу Шри-Ланки Коломбо, в немецкие города Берлин и Дюссельдорф.

Также возобновятся полеты из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

Ранее власти Кипра сообщили о том, что ведут переговоры с Минтрансом РФ о возобновлении чартерных перевозок из российских аэропортов на курорты острова в 2022 году. В последнее время между двумя странами возможны только регулярные рейсы.