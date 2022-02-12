РИАМО - 12 фев. Тело молодого человека обнаружили на территории одного из частных домов в городском округе Люберцы, следствие начало проверку, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В ночь на субботу в правоохранительные органы городского округа Люберцы поступила информация об обнаружении на территории частного домовладения тела 22-летнего молодого человека без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области организована проверка.

По предварительным данным, компания молодых людей проводила время на дачном участке. В какой-то момент с крыши дома сошел снег. Отбегая от него молодой человек поскользнулся и упал. Приехавшая бригада скорой помощи ничем уже помочь не могла, они констатировали его смерть.

Следователи опрашивают очевидцев, уже назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.