РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В подмосковном Подольске за сутки вывезли более 3000 кубометров снежных масс, работы продолжаются, сообщает администрация округа.

Работы велись на Привокзальной площади, на улицах Комсомольской, Ватутина, Подольской, Литейной, Ватутина, Станционной, Лапшенкова, Чехова и других улицах. Основные усилия направлены на уборку и вывоз снега с муниципальной улично-дорожной сети.

Кроме того, в связи с перепадами дневных и ночных температур проводится обработка проезжей части и тротуаров. 11 февраля коммунальщики обработали около 280 км дорог и 46 тротуаров.

По проблемным вопросам уборки улично-дорожной сети округа можно обращаться по телефону: 8(916)022-23-72 с 8:00 до 22:00.

Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными.