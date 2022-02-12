РИАМО - 12 фев. Число Covid-пациентов, победивших заболевание, за сутки выросло в Москве на 20 046 человек и достигло 2 160 558 человек, сообщает городской оперштаб.

В столичные больницы за сутки госпитализировали 1377 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 625 человек.

За сутки в столице выявили 14 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев составляет 2 591 380.

За последние 24 часа в Москве скончались 85 Covid-пациентов. С начала пандемии болезнь унесла 39 934 жизни.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 59,5%. Первым компонентом привились почти 7,2 млн человек, двумя компонентами - более 6,8 млн человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что распространение омикрон-штамма коронавируса привело к беспрецедентной нагрузке на столичную систему здравоохранения, однако город справляется с этим вызовом.