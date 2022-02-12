РИАМО - 12 фев. За минувшие сутки в России госпитализировали 18 597 человек с коронавирусом, что на 3,55% меньше, чем днем ранее, сообщает оперштаб.

В стране за прошедшие сутки выявили 203 766 новых случаев заражения коронавирусом. Врачам удалось вылечить 112 658 пациентов, умерли 729 человек.

С начала пандемии в России зарегистрировали 13 935 560 случаев инфицирования Covid-19. Болезнь поборол 11 134 291 человек. Жертвами инфекции стали 339 542 человека.

Чтобы поддерживать высокий уровень коллективного иммунитета к патогену, врачи настоятельно рекомендуют россиянам делать прививку, если с момента предыдущей вакцинации или перенесенной болезни прошло более полугода.