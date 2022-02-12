РИАМО - 12 фев. Женская сборная РФ стала победителем лыжной эстафеты Олимпийских игр в Пекине. Теперь в копилке России 3 золота, 4 серебра и 6 бронзовых медалей, сообщает РИА Новости.

Российским лыжницам удалось преодолеть дистанцию 4 на 5 км за 53 минуты 41 секунду. Второе место досталась немецким спортсменкам, они отстали на 18,2 секунды. Третьими стали шведки, они отстали на 20,7 секунды.

В эстафете от РФ участвовали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Они преодолели первые 2 этапа дистанции классическим стилем, а последние – свободным.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. За медали борются спортсмены из 95 стран мира.