РИАМО - 12 фев. В Подмосковье вылечились еще 11 147 человек с подтвержденным ранее коронавирусом. С начала пандемии болезнь побороли 708 258 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 9146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализация потребовалась 939 заболевшим. Умер 31 пациент.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 883 093 случая инфицирования. Жертвами опасного заболевания стали 13 770 человек.

Единственным эффективным способом защиты от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Врачи рекомендуют делать повторную прививку через полгода после первой.