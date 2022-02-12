РИАМО - 12 фев. За минувшие сутки на территории Подмосковья зарегистрировали 9146 новых случаев заражения Covid-19. За период пандемии в регионе выявили 883 093 таких случая, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 11 февраля уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 66,5%. Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией или вакцинировался более полугода назад, необходимо привиться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе не планируется вводить новые ограничения из-за коронавируса.

Несмотря на снижение числа выявляемых случаев коронавируса, нагрузка на больницы в Московской области остается высокой.