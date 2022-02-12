РИАМО - 12 фев. В столице за прошедшие сутки умерли 85 пациентов, у которых ранее подтвердился Covid-19. С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 39 934 человека, сообщается городской оперштаб.

За минувшие сутки в столице выявили 14 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в мегаполисе зарегистрировали 2 591 380 случаев инфицирования.

Врачи рекомендуют защитить свое здоровье от вируса с помощью вакцинации. Прививку от коронавируса можно бесплатно сделать в пунктах при поликлиниках и в общественных местах.

Тем, кто вакцинировался или перенес коронавирус более 6 месяцев назад, необходимо пройти ревакцинацию. Это также можно сделать бесплатно в любом из пунктов.