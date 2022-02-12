РИАМО - 12 фев. В России за прошедшие сутки скончались 729 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Жертвами пандемии в стране стали уже 339 542 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в стране зафиксировали 203 766 новых случаев заражения Covid-19. Врачам удалось вылечить еще 112 658 пациентов.

С начала пандемии на территории России было зарегистрировано 13 935 560 случаев инфицирования коронавирусом. Побороть его смог 11 134 291 человек.

Людям, прошедшим вакцинацию более полугода назад, необходимо сделать повторную прививку. Только так удастся защитить себя от тяжелых последствий заражения коронавирусом.