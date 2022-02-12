РИАМО - 12 фев. На территории Москвы за минувшие сутки выявили 14 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в столице зафиксировали 2 591 380 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Лучшим способом защиты от инфекция и тяжелых последствий заболевания является вакцинация. Прививку делают бесплатно. Вакцинироваться можно в поликлиниках мегаполиса или в выездных пунктах в общественных местах.

По состоянию на 11 февраля, коллективный иммунитет москвичей составил 59,5%. Горожанам напоминаю, что через полгода после первой вакцинации необходимо ревакцинироваться.

По решению Роспотребнадзора, теперь срок лечения коронавируса сокращен до 7 дней, больничный продлевают только тем, у кого сохраняются симптомы. Контактировавшие с заболевшими больше не должны соблюдать обязательный карантин.