РИАМО - 12 фев. За прошедшие сутки в России выявили 203 766 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 13 935 560 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Лидерами по суточному приросту количества зараженных стали Санкт-Петербург - 21 689 человек, Москва - 14 336, Московская область - 9146, Красноярский край - 8192, Пермский край - 5557.

По состоянию на 11 февраля уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составляет 61,9%, неделей ранее он был выше - 64,1%. Снижение показателя происходит из-за утраты иммунитета привитыми ранее и теми, кто переболел коронавирусной инфекцией более полугода назад.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила россиянам о необходимости пройти вакцинацию и ревакцинацию. Врачи рекомендуют делать повторную прививку через 6 месяцев после первой.