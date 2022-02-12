РИАМО - 12 фев. Из-за потепления в столице усилят контроль за соблюдением правил безопасности на городских водоемах. Значительное внимание спасатели уделяют профилактической работе, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах патрулируют водоемы на 26 современных судах на воздушной подушке.

«Регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах», - сказал Бирюков.

Спасатели беседуют с людьми, отдыхающими у водоемов, объясняют школьникам, к чему может привести выход на лед в период оттепели.

«Благодаря постоянным превентивным мероприятиям удалось минимизировать число происшествий на воде», - отметил Бирюков.

Он уточнил, что в январе произошел только один инцидент на воде, тогда спасатели помогли выбраться человеку и собаке, которые провалились под лед во время ночной прогулки.

Бирюков призвал москвичей соблюдать осторожность возле водных объектов и не выходить на лед. Резкие перепады температур сделали его хрупким.

На сегодняшний день на территории столицы работают 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (почти 500 специалистов). У них есть свыше 180 плавсредств, в том числе на воздушной подушке.

«Недавно спасательный флот пополнился аэролодкой «Север-650К», предназначенной для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности», - напомнил Бирюков.

Он объяснил, что в зимнее время спасение людей на воде проводится с помощью подвижных спасательных постов и водолазного автомобиля.