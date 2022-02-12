РИАМО - 12 фев. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась на 89-м году жизни. Незадолго до смерти актрису госпитализировали с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

В последние дни актриса находилась в больнице в тяжелом состоянии. Кириенко страдала от рака поджелудочной железы, а также пережила инсульт. На момент смерти артистка была в реанимации.

«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», - сказал представитель Союза кинематографистов РФ.

Время и место прощания с Кириенко пока не определены.

Зинаида Кириенко окончила ВГИК вместе с Людмилой Гурченко и Натальей Фатеевой. Она играла в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, Московском драматическом театре на Малой Бронной и в Театре-студии киноактера.

За свою жизнь Кириенко сыграла более чем в 30 фильмах и сериалах. Зрителям больше всего запомнились ее роли в картинах «Тихий Дон», «Судьба человека» и «Казаки».

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников назвал Зинаиду Кириенко яркой и талантливой артисткой.

«Знаем, любим и помним Зинаиду Михайловну по фильмам «Тихий Дон», «Судьба человека», «Два капитана», «Казаки» и многим другим. Яркая, изящная, талантливая! Светлая память!» - написал Шапошников в Twitter.