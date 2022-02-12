РИАМО - 12 фев. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с министерством имущественных отношений Московской области реализует на торгах 2 земельных участка в городском округе Кашира для размещения и эксплуатации объектов дорожного сервиса, сообщает пресс-служба комитета.

Сейчас в городском округе Кашира на торги выставлены 2 земельных участка площадью 9990 кв. м и 6076 кв. м. Срок их аренды – 13 лет и 2 месяца.

Арендаторы смогут построить на участках заправку, автосервис, автомобильную мойку, а также мотель или магазин сопутствующей торговли.

Участки расположены вблизи трассы федерального значения «Каспий», которая в районе локации участков пересекается с федеральной трассой «Дон». Рядом находится пассажирская платформа 126 км - остановочный пункт линии Москва-Ярославская - Иваново и остановка общественного транспорта «Токарево».

Ознакомиться с документацией и характеристиками других земельных участков, предлагаемых в аренду, можно на портале ЕАСУЗ.