РИАМО - 12 фев. На 2 станциях центрального участка Троицкой линии московской подземки – «Академической» и «Вавиловской» - завершается устройство ограждающих конструкций котлована, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что всего на центральном участке Троицкой линии от станции «Новаторская» до станции «ЗИЛ» строительство ведется на 3 станциях - «Крымской», «Академической» и «Вавиловской».

На «Академической» работы по устройству ограждения котлована выполнены на 82%, а на «Вавиловской» - на 92%. На втором объекте уже идет разработка грунта.

«На станции «Крымская» в настоящее время начинается установка ограждающих конструкций строительной площадки и ведется вынос инженерных коммуникаций, в частности, уже завершен вынос кабельных линий из зоны строительства», - отметил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что на «Вавиловской» идут работы по сооружению перегонных тоннелей к «Академическй». Проходку выполняют щиты «Марина» и «Ольга».

«В течение месяца планируем от станции «Вавиловская» начать проходку перегона в сторону будущей станции «Новаторская», - подчеркнул Кравцов.

Ранее Бочкарев рассказал, что центральный участок Троицкой линии с перспективными пересадками на платформы МЦК и станцию «Академическая» Калужско-Рижской ветки метро обеспечит интеграцию новой Москвы в транспортный каркас столицы.