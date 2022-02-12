РИАМО - 12 фев. По программе реновации в Северном Измайлове построят 4 жилых корпуса. Новые строения будут располагаться на 1-й Парковой улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В жилых корпусах предусмотрят 841 квартиру (20 оборудуют для маломобильных граждан), общая площадь строений составит 83,7 тыс. квадратных метров. Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на проведение работ.

Отделка внутренних помещений жилых корпусов будет выполнена по стандартам программы реновации.

На первых этажах 1 и 4 корпусов, а также вторых этажах 2 и 3 корпусов будут находиться офисы и административные помещения. Для всех зданий планируется общая подземная парковка на 214 машино-мест. Еще 17 машино-мест организуют на наземной парковке.

Вход в корпуса будет возможен по смарт-картам. Во дворах обустроят детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Также там высадят деревья и кустарники, а площадь газонов и цветников составит около 5,7 тыс. кв. метров. ​