РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Соревнования по конкуру «Не отступать и не сдаваться», посвященные Дню защитника Отечества, пройдут в Подольске 23 февраля, заявки принимают до 21 февраля, сообщается в группе «Конноспортивный клуб «Фаворит» г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования по конкуру ко Дню защитника Отечества проведут на открытом грунте. Всего планируется шесть маршрутов. К участию приглашают всадников 2007 года рождения и старше. Количество регионов, приглашенных к участию, неограниченно.

Соревнования начнутся в 10:00 и будут проходить по адресу: деревня Бородино, улица Варшавское шоссе, дом 1. Вход свободный.