РИАМО - 12 фев. Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении земляных работ во время строительства ТЦ в Наро-Фоминском округе, повлекшее смерть 2 рабочих, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

ЧП произошло 11 февраля вечером. По информации следствия, 5 рабочих устанавливали конструкцию ограждения рядом со строящимся торговым центром в поселке Селятино. В процессе ограждение обрушилось в траншею, где находились рабочие.

3 пострадавших были госпитализированы в больницы Наро-Фоминского и Одинцовского округов, 2 скончались.

Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия и строительный городок, изъяли проектную и исполнительную документацию. Назначили экспертизы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.