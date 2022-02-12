РИАМО - 12 фев. На продолжение работ по комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений (ЛОС) из бюджета Москвы было выделено 7,3 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сооружения находятся в Некрасовке и являются одним из крупнейших природоохранных комплексов в Европе.

Решение об экологической модернизации объекта было принято в 2020 году. Основная цель реконструкции – улучшение качества очистки сточных вод, переход на полную автоматизацию, повышение энергоэффективности, а также снижение выбросов.

Весь процесс обновления сооружений состоит из 5 этапов, выстроенных так, чтобы не было необходимости останавливать работу объекта.

Первый этап завершили в марте 2021 года. Тогда построили здание механической очистки стока, были созданы новые приемные камеры первого и второго блоков, канализационные каналы, узел, где проводится обеззараживание и обезвоживание мусора. Также на объекте сделали 12 новых песколовок и 13 установок для очистки газа.

На втором этапе работы, завершившемся в декабре 2021 года, были реконструированы отстойники 2-й и 3-й очереди ЛОС, построено сооружение биологической очистки воды, реконструирован машинный зал.

Работы третьего этапа реконструкции проведут за счет внебюджетных средств в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2022 году на 27 лет. Из этого срока 2 года у инвестора уйдет на строительство сооружений для удаления фосфора и азота в возвратных потоках, а еще 25 лет – период обслуживания. Инвестиции составят 8,4 млрд рублей.

Выделенные Москвой 7,3 млрд рублей пойдут на реализацию 4 этапа – создание второго блока очистных сооружений. В рамках этого этапа будут отремонтированы 6 первичных отстойников, реконструированы аэротенки и вторичные отстойники, создан цех сгущения осадков.

На 5 этапе будут построены сооружения обеззараживания сточных вод методом ультрафиолетового излучения производительностью 1 млн. кубометров в сутки.

Модернизация Люберецких очистных сооружений улучшит экологическую ситуацию для 2 млн жителей столицы и Подмосковья.

Люберецкие очистные сооружения обеспечивают прием и очистку хозбытовых и промышленных сточных вод северо-западного, северо-восточного и восточного районов города Москвы, а также городов лесопарковой зоны: Химки, Долгопрудный, Мытищи, Балашиха, Реутов, Железнодорожный и Люберцы.