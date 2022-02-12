РИАМО - 12 фев. Специалисты вернули на историческое место после реконструкции створки ворот главного въезда в Александринский дворец в Нескучном саду. Их приводили в порядок в течение 5 месяцев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящее время специалисты работают над скульптурами, которые будут венчать пилоны у ворот.

«Парадные ворота Александринского дворца — одна из архитектурных жемчужин Ленинского проспекта, которая относится к стилю позднего ампира. До начала реставрации ограда находилась в плачевном состоянии, особенное беспокойство вызывали накренившиеся пилоны. В прошлом году специалистам удалось спасти их», — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В начале работ специалисты сняли с конструкции слой старой краски и расчистили поврежденные ржавчиной участки. Затем они восстановили чугунные элементы геометрического рисунка ворот, и вернули их на прежнее место с помощью кузнечной сварки. Исторический облик ворот реставраторы смогли воссоздать по архивным фотографиям.

На восстановленные ворота нанесли специальную краску, которая защитит их от осадков и прочих погодных явлений.

Сейчас специалисты разрабатывают проект реконструкции самого Александринского дворца. Работы будут выполняться за счет гранта, предоставленного Российской академии наук из городского бюджета.