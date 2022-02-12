РИАМО - 12 фев. На площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» откроется производство медицинских изделий для нужд хирургии и артрологии. Предприятие будет выпускать синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, препараты для аутоплазмотерапии и специальную упаковку для стерилизации и хранения эндопротезов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Продукция ориентирована как на российский рынок, так и на экспортные поставки.

«Производство запустят на базе существующего предприятия по изготовлению медицинских тест-систем. Недавно оно получило статус официального резидента ОЭЗ «Технополис “Москва”». В проект планируют вложить порядка 70 миллионов рублей. Для запуска новой линии создадут 30 рабочих мест», – рассказал Владимир Ефимов.

Первая продукция поступит на российский рынок уже в 2022 году. Планируется, что в течение года на предприятии выпустят 960 тысяч единиц препаратов для аутоплазмотерапии и 240 тысяч единиц упаковки для стерилизации и хранения эндопротезов. А в 2023 году здесь начнут производить заменители суставной жидкости и синтетические сосуды.

«Производитель намерен выпускать продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам. Изделия будут поставлять в специализированные клиники, медицинские центры и аптеки», – отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Александр Прохоров.

Компания начала работать на территории ОЭЗ «Технополис “Москва”» в 2021 году. Она арендовала площадку в 400 квадратных метров и наладила в Печатниках выпуск медицинских тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас на предприятие завозят оборудование для новой линии производства.

«Получение статуса резидента ОЭЗ Москвы откроет компании доступ к налоговым и таможенным преференциям, позволит расширить свои производственные возможности и более эффективно реализовывать проект», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

Особая экономическая зона «Технополис “Москва”» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.

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