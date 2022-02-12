РИАМО - 12 фев. В ночь на субботу на складе в поселке Обухово Богородского округа произошел пожар. В результате возгорания никто не пострадал, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел по адресу: поселок Обухово, улица Ленина, дом №87. На месте происшествия спасатели выяснили, что горит готовая продукция. В 01:55 пожар получил ранг №2.

К 05:05 огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. К 05:30 спасатели ликвидировали открытое горение.

В тушении возгорания задействовали 66 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС – 32 человека и 10 единиц техники.