РИАМО - 12 фев. В результате падения бетонного забора, произошедшего в строящемся торговом центре в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа, пострадали 5 человек, из них 2 человека погибли, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП произошло вечером в пятницу. Пострадавших госпитализировали в больницы Наро-Фоминского и Одинцовского городских округов. ​Известно, что среди погибших не было детей.

К работе на месте обрушения привлекли 26 человек и 8 единиц техники, из них от МЧС – 11 человек и 3 единицы техники.

На месте также работала группа опытных следователей и криминалистов ГСУ СК РФ по Московской области, им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.