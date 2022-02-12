РИАМО - 12 фев. Столичные инновационные проекты могут принять участие в конкурсе «Новатор Москвы». В столице уже начался прием заявок, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Премию присуждают за лучшие инновационные проекты и разработки в разных отраслях. Это может быть промышленность, медицина, транспорт и многие другие сферы. Размер премий варьируется от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Однако важнее даже не размер премии, а внимание инвесторов и потенциальных партнеров.

«Участники прошлых лет смогли расширить свое производство и выйти на новый уровень. Разработанные ими продукты появились на маркетплейсах и в торговых сетях. А на некоторые решения уже есть спрос на зарубежных рынках», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Например, победители конкурса — отец и сын Илья и Евгений Спекторы — придумали замену неповоротливым носилкам. Тем самым, на которых транспортируют пациентов в больницах или при других ситуациях.

Семья инженеров предложила вместо таких приспособлений использовать эвакуационный мат и удобную эвакуационную подложку под матрас. С помощью новшества можно будет поднимать или спускать по лестницам тяжелых людей.

Вес этих устройств в разы меньше. А еще они придумали специальные фартуки и сумки для переноски новорожденных в перинатальных центрах. Сейчас компания планирует испытать новую версию своего продукта в рамках городской программы пилотного тестирования инновационных решений, реализуемой Агентством инноваций Москвы.

Инновационные проекты могут победить в трех номинациях — «Проект будущего» (инновационная идея), «Меняющие реальность» (стартап) и «Лидеры инноваций» (действующий бизнес).