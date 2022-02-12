РИАМО - 12 фев. В столице и Подмосковье в субботу будет облачно, ожидается небольшой снегопад. Столбики термометров могут опуститься до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день погоду в регионе будет определять периферия антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до минус 3 градусов, по области - от минус 1 до минус 6 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75%.

В регионе продолжается период оттепели. В дневные часы фиксируется плюсовая температура. Характерная для марта погода прогнозируется и в начале следующей недели. В День все влюбленных столбики термометров покажут 0 градусов.